Magoni: "I giocatori erano in depressione calcistica. Conte ha avuto un merito"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il dirigente sportivo Oscar Magoni: “Sartori se non è il miglior direttore sportivo italiano, sicuro è tra i migliori. Ha fatto grandi Chievo, Atalanta e Bologna, lavora molto, sa di calcio, è una persona perbene. L’ho conosciuto personalmente e se ne tesso le lodi è perché le merita“.

“Manna? Il fornaio fa la farina col pane che ha. Giudicare il lavoro degli altri non è facile, credo che il Napoli abbia fatto una grande lavoro per un anno di ripartenza. Forse si poteva fare qualcosa in più, ma non sapendo non si può andare in profondità. Non conosco Manna personalmente, dal punto di vista professionale lo stimo. Ci si poteva aspettare qualcosa di più rispetto all’addio di Kvara, ma ripeto non sapendo i fatti non posso dire di più“.

“Conte? Lo conosco personalmente, se tu alleni una squadra che funziona non cambi, altrimenti cerchi le soluzioni. Ha trovato una squadra che ha lavorato bene con lui, i giocatori si sono messi a disposizione, erano andati un po’ in depressione calcistica. Ci mette sempre la faccia, nel bene o nel male, Conte me lo terrei ben stretto“.