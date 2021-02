Magoni: "Il Napoli non se la passa bene, ora è fondamentale la compattezza"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Oscar Magoni, dirigente sportivo ed ex giocatore del Napoli: “Potenzialmente non ti aspetti mai uno 0-0 così da queste due squadre. C’è un pò di insicurezza, di confusione e queste pressioni sul mister condizionano. Il Napoli non sta giocando in modo esaltante però comunque queste grandi squadre come il Napoli hanno sempre la capacità di ribaltare la situazione in modo rapido perché hanno valori tecnici importanti. Il calcio è fatto di alti e bassi. Il Napoli questa volta sta passando un momento un po' delicato e in questi casi si deve vedere la compattezza da parte della società alla squadra. Col Genoa non so se verrà riproposta la difesa a 3”.