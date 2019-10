Maifredi: "Insigne può essere un valore aggiunto ma ha bisogno di un ruolo predefinito...."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'allenatore Gigi Maifredi, interrogato sul momento di Insigne tra Napoli e nazionale: “Nell’esperienza napoletana di Sarri, Insigne è stato uno dei giocatori più importanti della formazione azzurra. Insigne può essere un valore aggiunto alla squadra e lo ha dimostrato, ma se lo fai giocare a destra e a manca non ha più una sua identità e perde fiducia.

I giocatori importanti hanno un ruolo predefinito e migliorano sempre di più, ma se gli cambi sempre ruolo, c’è un’insicurezza nel Calciatore. Lo stesso Maradona avrebbe giocato bene pure come attaccante, ma uno come lui doveva essere lasciato libero. Con Sarri era un piacere vedere i tre piccoletto là davanti, adesso non si trovano più”.