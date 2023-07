Maiorino sicuro: “Il Napoli sarà ancora competitivo nonostante il cambio allenatore”

Rocco Maiorino, ex direttore sportivo fra le altre di Milan e Las Palmas, ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto’.



Rocco Maiorino, ex direttore sportivo fra le altre di Milan e Las Palmas, ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto’.

Facundo Gonzalez del Valencia è un profilo da Juventus?

"Mi piace, conosco Giuntoli e sicuramente lo conosce bene. Se prende un giocatore va sul sicuro, la Juventus per me continua ad essere molto competitiva. Lo scorso anno è stato particolare, con la squadra al completo potrà lottare per lo Scudetto. Il Napoli dovrà trovare il sostituto di Kim, ma era così anche lo scorso anno con Koulibaly. Continuerà ad essere competitivo, è un gruppo consolidato nonostante il cambio allenatore e sarà sempre lì per lo Scudetto".