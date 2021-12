Malcuit, l'ex agente: "Giocava da ala, perciò è più bravo in attacco. Nuovo ruolo perfetto"

Bruno Satin, ex procuratore di Kevin Malcuit, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un ex attaccante, quand'era giovane giocava da ala destra e dunque ovviamente è più bravo nella fase offensiva. Il ruolo che gli ha chiesto di interpretare Spalletti (esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, ndr) è perfetto. Di Lorenzo è il titolare del Napoli e della Nazionale, è difficile che Kevin possa avere continuità, però ha qualità fisiche importanti, sa saltare l'uomo. Può avere un ruolo interessante nella seconda metà di stagione".