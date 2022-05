Malfitano: "Ce l'ho con Spalletti e giocatori, un'altra chance così per lo Scudetto non sarà facile"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho grande rammarico per questo campionato. Ce l'ho con i calciatori e con Spalletti perché penso che un'occasione del genere non si ripresenterà tanto facilmente. Il Milan sta per passare a un fondo, la Juve non potrà più sbagliare, l'Inter è sempre l'Inter. Qui nasce il rammarico. Zielinski? C'è anche un equivoco tattico tra le cause della sua stagione negativa".