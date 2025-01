Malfitano: "Conte è l'artefice del primato, con Spalletti c’erano più protagonisti"

vedi letture

“Conte è l’artefice del primato del Napoli, mentre con Spalletti la squadra era molto forte e c’erano più protagonisti in quella vittoria del tricolore. Conte sta dimostrando – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - di essere il più bravo di tutti nel preparare una partita a settimana, sfruttando l’assenza delle coppe e lavorando sui particolari. Spesso sento criticare il Napoli perché vince magari soffrendo o per un episodio, ma il calcio è fatto anche di questo, si sfruttano anche gli errori altrui. Le squadre di Conte non hanno mai eccelso sul piano dello spettacolo e della qualità del gioco ma il suo Napoli è concreto: vedo grande partecipazione, organizzazione, agonismo e carattere. Con Buongiorno andrei cauto, va bene convocarlo ma gettarlo a freddo nella mischia contro la Juve lo ritengo azzardato e non credo che Conte lo faccia.

Garnacho mi piace, la valutazione data dal Napoli mi pare più che sufficiente per un giocatore che al momento non è titolare dello United. Conte ha ragione quando dice che servono acquisti mirati, è importante che arrivino calciatori già pronti anche perché l’anno prossimo il Napoli disputerà la Champions e Conte vorrà dire la sua anche in questa competizione. È chiaro che Conte abbia dato indicazioni alla Società su chi acquistare, lui avoca a sé la gestione del mercato, la Società non proverebbe ad acquistare Garnacho senza consultare Conte”.