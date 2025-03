Malfitano: "Conte ha firmato un triennale, non credete abbia avuto garanzie per il mercato?"

vedi letture

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Il Napoli ha speso 175 milioni di euro in estate tra acquisti e staff tecnico. Dinanzi a un investimento del genere perché un allenatore che firma un contratto triennale non credete che abbia avuto già delle garanzie per il futuro? Il Napoli deve tornare in Europa, in Champions League, ed è chiaro che la società avrà già messo in preventivo di fare ulteriori investimenti importanti.

Allora dico: perché Conte dovrebbe andar via? Perché Inzaghi è a Milano da cinque anni ad allenare l'Inter? Perché Allegri alla Juventus ha avuto un ciclo lungo? Se il presidente mette a disposizione ciò che tu chiedi, quale dovrebbe essere il problema? Già dallo scorso anno Kvaratskhelia voleva andar via, quindi perché si parla di questa cessione? Perché il Napoli avrebbe dovuto prendere a 70 milioni Garnacho? O perché avrebbe dovuto dare 40 milioni alla Fiorentina per Comuzzo che ha giocato 15 partite? Se Conte decidesse di andar via sarebbe pretestuoso!".