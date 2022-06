Malfitano: “Fabian? Non bisogna essere sentimentali, è evidente che non vuole restare”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Fabian? Sono tre anni che gli propongono un rinnovo che lui non vuole. Mi pare evidente che Fabian non vuole restare a Napoli. Se arriva una squadra che gli offre le cifre che vuole il ragazzo va via. Non bisogna essere sentimentali".