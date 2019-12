Malfitano: "Il problema non era Ancelotti, alcuni giocatori non hanno niente da spartire col progetto"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l'esordio con sconfitta di Gattuso sulla panchina del Napoli: "Il primo Napoli di Gattuso mi ha fatto un'impressione pessima. Il problema non è il tecnico ma sta nella psicologia dei giocatori che hanno perso stimoli e motivazioni. Ci sono elementi che non hanno più niente da spartire con il progetto. La partita di ieri è la dimostrazione che il problema del Napoli non era Ancelotti, gli unici responsabili sono i giocatori. Con l'insubordinazione la squadra ha mostrato che la sua volontà era far prevalere la prepotenza".