Malfitano: "Scudetto? Convinto che il Napoli di Conte abbia buone possibilità di vincerlo"

“Se il Napoli si schierasse con un 4-3-3, con Gilmour e McTominay in mediana insieme a Lobotka e con il tridente composto da Neres, Lukaku e Kvaratskhelia sarebbe sicuramente in lizza per lo scudetto. Sono infatti seriamente convinto - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - che il Napoli di Antonio Conte abbia delle buone possibilità di vincerlo: se la giocherà fino in fondo con l'Inter, perché sono le due squadre più forti. L'unica differenza tra le due sta nel settore difensivo, perché dalla mediana in su sono agguerritissime. Parlando invece della top 11 dei 20 anni dell’era De Laurentiis, il miglior portiere è stato Reina.

Difensore? Raul Albiol. Esterni bassi? Se devo indicarne uno, dico Ghoulam tutta la vita: mi riferisco al Ghoulam di prima dell'infortunio, tra i più forti terzini in circolazione in quegli anni. Intermedio destro di centrocampo? Il Fabian Ruiz di adesso è un mostro, ma a Napoli non mi ha dato la percezione di essere talmente forte. Se devo attenermi al tempo napoletano, dico Allan. E a sinistra? Hamsik. Esterno alto di sinistra? Kvara, anche se mi aspetto di vedere ancora qualcosa da lui: credo che debba ancora migliorare.

Attaccanti? Questa scelta mi spezza il cuore, che è a metà tra Higuain e Cavani: non solo come sentimenti, ma per impressione ricevuta. Il più impressionante, per me, è stato Higuain, un attaccante al quale non avrei mai rinunciato per nessuna clausola al mondo”.