Malfitano sicuro: “Il Napoli vincerà lo Scudetto, nelle ultime 7 l’Inter si fermerà ancora!”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “So di andare controcorrente ma sono convinto che il Napoli lo scudetto lo vincerà, non perché sia stato più forte delle altre ma perché le altre si sono fermate, come credo farà l'Inter nelle ultime 7 giornate. Napoli da psicanalizzare, difficile capire perché per 45' non mette mai naso fuori dalla propria metà campo. In panchina il Napoli ha Raspadori, Billing, gli stessi giocatori che oggi tutti criticano e ieri tutti esaltavano. I cambi tardivi sono un limite dell'allenatore: Ngonge è entrato a 3' dalla fine ma cosa avrebbe dovuto fare, abbiate pazienza! Conte è responsabile di ciò che accade in partita.

Se il Napoli è logoro e cede tutti i secondi tempi agli avversari significa che qualcosa non va, è evidente! Non so cosa, ma l'evidenza dei fatti mi dice che c'è qualcosa di sbagliato. Credo che Conte una spiegazione in tal senso la debba dare: si è dato una ragione in merito al fatto che il Napoli nel secondo tempo scompare? Abbiamo il diritto di sapere perché questa squadra scompare nei secondi 45'. Se la squadra è logora, il lavoro settimanale probabilmente va rivisto. Il pareggio a Bologna sarebbe stato un grande risultato se il Napoli la partita l'avesse giocata fino in fondo, non così.

Se il calo è mentale è ancora più grave, perché significa che la squadra non è convinta della propria forza. Invito tutti a rimandare a fine campionato il processo di beatificazione di Conte. Penso che vincerà lo scudetto, però ora c'è qualcosa che non funziona. De Laurentiis è coerente: ha iniziato l'anno in silenzio e sta continuando a farlo. Ha lasciato tutto lo spazio a Conte, ed ora è giusto che sia Conte a venir fuori da questa situazione, dando delle risposte col suo lavoro. Oriali potrebbe fare qualcosa? Non può intromettersi in certe cose”.