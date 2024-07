Malfitano: “Sogno Toni Kroos, gli chiederei di non ritirarsi e fare un anno a Napoli”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: “Conte vuole arrivare alla Coppa Italia con l’organico già al completo, specialmente nella parte più importante, ovvero l’attacco dove bisognerà capire chi sarà la punta. Ho l’impressione che ci sarà una accelerata per definire il futuro di Osimhen per poi andare dritti su Lukaku. I giochi sembrano abbastanza chiari, ciò che non è chiaro è quanto De Laurentiis è disposto ad accettare.

Bisognerà trovare un compromesso. Mi aspetto un centrocampista dal mercato, batto molto sul fatto che il Napoli ha bisogno di qualità. Lobotka e Anguissa sono buoni giocatori ma, per me, non hanno la qualità di un calciatore “alla Pirlo”, non saprei neanche indicare chi è il profilo migliore da puntare, ma credo in chi lavora sul mercato e sicuramente arriverà un calciatore dalle giuste caratteristiche.

Sognerei un Toni Kroos, gli chiederei se fosse disposto a ripensare alla sua idea di ritirarsi per fargli fare un anno in Italia da noi.

Raspadori? Non mi fa impazzire, anche perché non saprei dove potrebbe giocare. Non sono un fan dei calciatori ibridi, Raspadori ha fatto anche buone partite con il Napoli, ma non è mai stato al centro del progetto. Vorrei capire i procuratori per conto di chi parlano. Alcune uscite sono stomachevoli perché si capisce che spesso parlano per fare l’interesse proprio e del calciatore e ottenere più soldi”.