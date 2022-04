Malfitano stronca Insigne: “Non fa la differenza. Se avesse il 50% del carattere di Osimhen…”

"Prima di mettere una pietra tombale sul campionato del Napoli aspettiamo, non c'è condanna".

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista: "I peggiori in campo sono stati i centrocampisti, l'assenza di Anguissa si è sentita. Il momento di Koulibaly e Rrahmani non è bello. Perciò predico equilibrio, giorni fa stavamo magnificando la partita di Bergamo ma in effetti più il risultato della prestazione. Insigne? Si muove bene, fa il passaggetto laterale, ok. Ma poi dal punto di vista della concretezza non ha dato nulla. Ma in generale questo vale per tutto il Napoli al di là di Osimhen. Se Insigne avesse il 50% del carattere di Osimhen rivedremmo tante cose sul giudizio di questo giocatore. Mi spiace che sia sempre io a parlarne, non vorrei che si pensasse a una persecuzione, non ho nulla contro Insigne, l'ho esaltato quando lo ha meritato. Ma oggi non lo ritengo un giocatore in grado di fare la differenza in questo Napoli. Prima di mettere una pietra tombale sul campionato del Napoli aspettiamo, non c'è condanna".