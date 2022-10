Mandorlini: “Partita difficile col Sassuolo, ma Spalletti non consentirà cali di tensione”

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Sono molto felice per Simeone, è un ragazzo fantastico che merita ogni successo. E' sempre stato molto generoso, e questo lo ha portato talvolta a sbagliare gol semplici in passato, al Napoli sta facendo benissimo. Spalletti sta facendo un grande lavoro, la squadra è forte, ha qualità ma lo era anche un anno fa: senza coppa d'Africa per me sarebbe arrivato in fondo. Il Napoli di oggi fa grande movimento in campo, una squadra bella da vedere, efficace, concreta e continua. Al di là della qualità dei calciatori si nota la disponibilità degli uomini, fondamentale per i successi. Conta sempre la squadra e i segnali in questo senso sono molto confortanti. Il Sassuolo? Partita difficile, i neroverdi hanno un'identità tattica precisa, hanno giovani interessanti, però lasciano anche giocare. Spalletti non consentirà cali di tensione e di intensità della squadra"