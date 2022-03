Mandorlini: “Spalletti più bravo di me, ma non capisco il poco impiego di Mertens”

"Col Verona sarà difficile, ma il Napoli ha tutte le qualità per fare bene".

A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore del Verona, Andrea Mandorlini: "Dopo tanti anni almeno tre squadre lotteranno fino alla fine, è un bel campionato molto avvincente e combattuto.

Verona? Quest’anno è una squadra che sta facendo benissimo. Tudor sta ripercorrendo la strada di Juric, il Verona è la vera rivelazione del campionato. Gioca un bel calcio ed è bella da vedere, quindi tanti complimenti davvero.

Spalletti soffre le squadre come il Verona? Il Napoli doveva recuperare i giocatori importanti e ora li ha recuperati, è una squadra che ha una propria identità e bella da vedere. Col Verona sarà difficile, ma il Napoli ha tutte le qualità per fare bene.

Il Napoli segna poco? Mi piace molto il grande possesso e la qualità del gioco. Poi Osimhen è davvero un attaccante incredibile, solo non capisco perché viene così poco impiegato un attaccante come Mertens, che ha fatto la storia del Napoli. Il motivo lo conosce sicuramente Luciano, che è un allenatore molto più bravo di me”.