Manfredi: "Pronti a vendere il Maradona, ma serve offerta congrua. Visto Milano?"

Da Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato ai media degli ultimi sviluppi relativi allo stadio: "Maradona? Stiamo lavorando per questo progetto di riqualificazione che soddisfi i requisiti Uefa per l'Europa. Il dialogo con la società è sempre aperto per tutte le soluzioni possibili e realizzabili. Abbiamo già un esempio, Milano. Una strada è stata seguita.

Se la società vuole seguirne un'altra siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e a discutere. Ovviamente serve un'offerta congrua, il caso Milano ha dei paletti, dipende tutto dall'investimento della società. Il nostro unico desiderio è dare un grande stadio a Napoli".