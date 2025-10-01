Zazzaroni: "Napoli tranquillo e non è vero che Conte piange. E' sempre lo stesso"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Napoli, si aspettava un Conte così, anche nella comunicazione?

"Il Napoli mi sembra abbastanza tranquillo. Conte è così da sempre. La gente dice che piange, ma sono cavolate. Ha vinto dappertutto, cosa deve dimostrare ancora. Quando riafferma il suo ruolo con De Bruyne fa bene, fa quello che ha sempre fatto. La Champions non è la Coppa Italia, lo scorso anno decise di uscire da lì ma sono due coppe differenti. La squadra è migliorata, ma a un certo punto la scelta la dovrà fare anche stavolta. Alla fine vedremo i nuovi acquisti a pieno regime".

Milan, non ha cambiato nulla Allegri?

"So come lavora, lui ha cambiato Modric. All'interno delle sue idee, se hai giocatori di qualità, di esperienza, giochi un calcio più fluido. Se giochi con Locatelli, fai un calcio più difensivo. Se hai Pulisic, hai soluzioni diverse davanti. Dire che si è evoluto è una cavolata. Lui conosce il calcio come pochissimi, ha intuizioni, ed è un semplificatore nelle idee. Ha visto che mancavano uomini e ha spinto per Rabiot. Se il Milan vincesse lo Scudetto farebbe un'impresa".