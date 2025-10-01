Sky, Boban: "De Bruyne e McTominay simili, intasi il campo! Conte arriverà ad una soluzione”

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona, l'ex centrocampista del Milan Zvonimir Boban è intervenuto dagli studi di Sky Sport: "De Bruyne e McTominay sono giocatori simili come tipo di giocatori, fanno le stesse cose nel 4-2-3-1 ma con posizioni chiare. Quando non hai le posizioni chiare le paghi sempre, credo che Conte ci arriverà presto.

McTominay allo United giocava anche centrale nei due, se fresco fisicamente. De Bruyne invece no, sulla fascia non ha il passo e così giochi in 45 metri senza ampiezza e profondità intasando il campo. Però presto si arriverà ad una soluzione”.