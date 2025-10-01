Marinozzi torna sul rigore di Milano: "L'errore è di Saelemaekers, ha postura scorretta"

vedi letture

Intervenuto sui propri profili social, il telecronista Andrea Marinozzi ha analizzato alcuni episodi della partita di domenica fra Milan e Napoli, soffermandosi in modo particolare sull'errore (di postura, ndr) di Saelemaekers che ha scaturito poi il calcio di rigore realizzato da Kevin De Bruyne al 60':

"L'errore più grande che secondo me commette Saelemaekers è questo qui (indicando lo schermo, ndr): azione che poi porta al rigore. Guardate la postura di Saelemaekers. "Postura" è secondo me la risposta corretta. La postura corretta ce l'hanno Pavlovic, Gabbia, Tomori, guardano il pallone, guardano l'avversario, guardano la porta. Saelemaekers piatto, non può guardare il pallone, può guardare solo l'avversario.

E quando si azione per ostacolare McTominay, guardate dov'è McTominay (indicando ancora lo schermo, ndr), l'ha già superato. Questa posizione è totalmente sbagliata di Saelemaekers. La postura è scorretta".