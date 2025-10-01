Di Livio: "Napoli fortissimo, ma quest'anno ci sono la pressione di dover vincere e le coppe"

Angelo Di Livio, nel corso di un'intervista rilasciata a Tmw, si è soffermato su molteplici argomenti d'attualità e all'ordine del giorno nell'agenda del calcio italiano. Come per esempio il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan, e in generale in Serie A, e gli immediati risultati che sta già cogliendo.

Sul tema Allegri, Di Livio non sembra voler lasciare troppo spazio ai dubbi: "Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi. Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli".

L'ultima giornata di Serie A in tal senso è sembrata aver lanciato un messaggio importante e da non sottovalutare, visto che il Milan ha vinto 2-1 il big match contro il Napoli. E proprio a proposito degli azzurri, campioni d'Italia in carica, dice Di Livio: "La squadra è forte, il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso era diverso. E poi ci sono anche le coppe, con un dispendio di energie molto importante. Comunque è una squadra fortissima".