Video Manna: "McTominay non andava scoperto. La Premier è il miglior campionato al mondo"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha ricevuto oggi a Coverciano il premio USSI 'Inside The Sport' come miglior dirigente sportivo. Proprio dal palco dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sull'affare Scott McTominay: "Uno come McTominay non andava scoperto, sapevamo fosse un calciatore importante. Andava solo messo al centro di un progetto specifico. La Premier è il campionato migliore al mondo, con i calciatori migliori al mondo. Il livello è alto, intensità, tattica, tecnica. Sono tante le componenti che in Italia possono incidere".