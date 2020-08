Manolas pazzo di Gattuso: "Vive per il calcio, ti carica come un toro dalla panchina!"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, a due giorni dalla sfida decisiva con il Barcellona è stato intervistato da La Repubblica e nel corso della chiacchierata si è soffermato anche sul rapporto con Rino Gattuso, col quale sembra essersi instaurato un gran feeling: "Gattuso è super. Parliamo spesso da vicino e al telefono, vive per il calcio. Se non fai tutto bene sono dolori, Rino ti carica come un toro dalla panchina. E' preparato, gli auguro una grande carriera".