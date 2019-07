Manolas sfida la Juve: "Possiamo interrompere il loro dominio, sono qui per vincere!"

MULTIMEDIA VIDEO - MARADONA ACCOGLIE DE ROSSI CON UN AUDIO: "MAGLIA DEL BOCA COME IL SANGUE DI SAN GENNARO!" In attesa dell'ufficialità del trasferimento Diego Armando Maradona ha voluto dare il suo personalissimo benvenuto a Daniele De Rossi al Boca Juniors. In attesa dell'ufficialità del trasferimento Diego Armando Maradona ha voluto dare il suo personalissimo benvenuto a Daniele De Rossi al Boca Juniors.