Maradona a sorpresa: "Sono l'uomo giusto per allenare lo United, è la mia preferita in Premier"

“Se il Manchester United ha bisogno di un allenatore, sono l'uomo che fa per loro". Lo ha detto Diego Armando Maradona in un'intervista rilasciata a FourFourTwo per il numero di luglio. “Vendono molte magliette in tutto il mondo, ma devono anche vincere trofei, io posso dargli una mano - dice El Pibe de Oro -. Il Manchester United è sempre stato il mio club preferito in Inghilterra, avevano tanti grandi giocatori e una grande squadra con Alex Ferguson, ma ora devo dire che il Manchester City è superiore. Quest'anno mi è piaciuto Ander Herrera, non abbastanza Paul Pogba. Ho giocato a Old Trafford in Coppa delle Coppe nel 1983-84, tifosi straordinari, c'era un grande tifo, sembrava La Bombonera".