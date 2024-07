Maradona Jr: "A centrocampo servirebbe un top come Hojbjerg o Koopmeiners"

Diego Armando Maradona Jr, figlio della leggenda del Napoli e allenatore del Montecalcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero durante 'Napoli Magazine Live': "Napoli? Mi aspetto una stagione diversa rispetto a quella appena terminata. Mi auguro di vedere una squadra motivata. Spinazzola è un acquisto importante, essendoci poi Olivera credo che partirà Mario Rui. Olivera, però, potrebbe giocare anche in difesa, lo sta facendo anche con Bielsa nell'Uruguay.

A tutta fascia nel 3-5-2, però, Mario Rui potrebbe fare fatica. Il 3-4-3 potrebbe essere il modulo migliore, anche per le caratteristiche degli esterni presenti nella rosa del Napoli. Acquisti in difesa? E' il reparto sul quale il Napoli sta lavorando di più, Conte appena arrivato ha fatto capire che andava rinforzata la difesa. Andranno capite varie situazioni, ma sicuramente anche a centrocampo serviranno dei colpi importanti. Koopmeiners? Magari, è un giocatore fortissimo. Il Napoli però ha Anguissa, Lobotka e Folorunsho che sono molto forti. Servirebbero però un top come l'olandese ed un altro come Hojbjerg per dire. Con il nuovo modulo bisognerà vedere però come si adatteranno i calciatori già presenti in rosa, ma mi fido di Conte".