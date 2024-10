Maradona jr: "Conte mi ha gasato, bravo a rispedire al mittente le stupidaggini sul Napoli"

vedi letture

Per storia recente e tradizione, chi deve vincere il campionato è l’Inter, non il Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Diego Maradona Jr, allenatore: "Conte mi ha gasato perché se qualcuno aveva ancora bisogno di qualche certezza, Conte è un leader, le sue sono parole da leader. Rispedire al mittente le stupidaggini che si dicono, è giusto così, che si protegga il lavoro e soprattutto mettere pressione e consapevolezza agli altri. Il Napoli è forte e non ci dobbiamo nascondere, ma obiettivamente sono forti anche gli altri. Quest’anno è un campionato livellato verso l’alto, è giusto mettere pressione anche sugli altri. Per storia recente e tradizione, chi deve vincere il campionato è l’Inter, non il Napoli.

Cosa mi intriga di Conte? Da lui c’è da imparare la grande intensità, oltre al fatto che il Napoli è una squadra che gioca bene e comanda le partite. Non è il Conte di 8 anni fa che va a giocare le partite arroccato dietro, questo finora non l’ho visto. Lui insegna che bisogna dare intensità ed alzare l’asticella degli allenamenti, questa è una cosa che non hanno tutti. Mi intriga il saper tirare fuori il 100% dei giocatori, non è facile. Kvara? È un giocatore importante per il Napoli e lui lo sa, è un ragazzo che ci tiene, si sta sacrificando tanto e lo vedo tante volte che fa delle rincorse, delle cose che un ragazzo del suo talento avrebbe il ‘permesso’ di non fare. Ben venga Kvara nervoso, ben venga Kvara motivato, io la leggo così, è bello vederlo così. McTominay? Metterlo un po’ più avanti, credo sia una cosa del 4-3-3. Se ricordate bene, il Napoli dello scudetto lo faceva con Zielinski. Avendo Lukaku, il Napoli deve provare più spesso a lasciarlo uomo contro uomo perché così è più difficile da marcare. Non capisco come sia possibile che il Manchester United l’abbia lasciato andare per 30 milioni e sono contento che l’abbia preso il Napoli grazie a Conte".