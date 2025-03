Maradona jr: "Milan? No, per il Napoli mi fa più paura un'altra partita"

Diego Armando Maradona jr è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Napoli? E’ dura, mi fa più paura Bologna-Napoli che Napoli-Milan, l’Inter ha due gare più “abbordabili”, ma è normale che sono stati fatti passi falsi inaspettati che hanno rallentato la corsa. Detto questo il Napoli deve crederci, deve provare a stare attaccato all’Inter, senza dimenticare di sottolineare il grande lavoro fatto da Conte e dai ragazzi. Ho letto critiche ingiuste, impariamo da tifosi a prenderci anche il buono, siamo secondi, ad agosti avrei firmato per vedere il Napoli a marzo a tre punti dall’Inter. Sono contento della stagione. Lo scudetto è difficile, i nerazzurri hanno un margine che può essere recuperato, noi siamo capaci di vincere con Juve e Atalanta ma poi perdiamo a Como e pareggiamo a Venezia.

Il futuro? Per partire alla pari con l’Inter, il Napoli deve prendere almeno quattro, cinque grandi giocatori, per fare anche bene la Champions. Conte vuole squadre pronte per vincere, almeno per il prossimo anno resterà, ma dovrà essere accontentato”.