Maradona jr: "Milik? L'unica volta che la corte della Juve per un azzurro non mi dà fastidio"

Nel corso di Canale 21, Diego Armando Maradona Junior ha parlato da Castel di Sangro delle ultime in casa Napoli: "Milik? Non ha mai creato un feeling con la tifoseria. Voglio essere sincero, sono abituato ad esserlo, è l'unica volta che la Juve ha fatto la corte ad un giocatore del Napoli e non ho provato alcun fastidio. Milik è un giocatore fuori dal progetto, da tutto, pure ieri Gattuso l'ha sostituito dopo 25' e l'ha dimostrato. Fischi? Sono stati fischiati giocatori più forti di lui, qualche fischio ci sta. Osimhen? E' forte, ma teniamo i piedi per terra. Può dare una dimensione diversa, attacca la profondità, non è molto preciso nel legare gioco ma sono dettagli, preferisco un gol a partita magari rispetto al fare gioco".