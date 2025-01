Maradona jr: "Non mi aspettavo la scelta di Danilo, ma va rispettata perchè non è tecnica"

vedi letture

“Il Napoli si gioca lo scudetto, e da tifoso sono fiero di poterlo dire. Garnacho è un giocatore di livello, farebbe al caso del Napoli. Serve – ha detto l’allenatore dell’Ibarra Diego Armando Maradona Junior a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - un giocatore di livello che alzi il livello di competizione lì davanti, dove al momento Politano e Neres sono certi del posto da titolari.

Non mi aspettavo che Danilo scegliesse il Brasile ma sapevo che esistesse questa possibilità, perché quando giochi tanti anni lontano da casa poi subentrano le esigenze della famiglia. Si tratta di una scelta familiare che va rispettata, non di una scelta tecnica. Ora bisogna vedere su che tipo di giocatore voglia puntare il Napoli, perché Danilo è un difensore versatile, di esperienza, in grado di fare anche il terzino. La Juve è in crescita, sta raccogliendo meno di quanto stia facendo vedere ma il Napoli sta bene, e viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Mi aspetto una partita difficile, in pratica a questo punto del campionato questi match valgono sei punti. Sono fiducioso nella vittoria del Napoli. Sul mercato mi aspetto interventi sull’esterno o d’attacco e in difesa se va via Marin. Juan Jesus sta facendo benissimo, nella totale sfiducia dei più ma un difensore serve in caso di infortunio perché lì dietro il Napoli è contato”.