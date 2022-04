Maradona jr: "Potrei ascoltare Spalletti per ore, abbiamo parlato di tante cose"

Diego Maradona Jr, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Diego Maradona Jr, ex giocatore ed ora allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal raccontando del suo incontro col tecnico del Napoli: "Potrei ascoltare Spalletti per ore, sono un giovane allenatore ed essere stato a cena con lui per me è stato un onore. Abbiamo parlato di tante cose, soprattutto sul Napoli, tengo per me tutto quello che ci siamo detti. La sconfitta di domenica è stata decisa dagli episodi, adesso non si può più sbagliare, bisogna vincerle tutte se si vuole rimanere attaccati allo lotta Scudetto".