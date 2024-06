Maradona Jr: "Se deve giocare Cajuste, preferisco un giovane del nostro vivaio"

Diego Armando Maradona Jr è intervenuto ai microfoni di Pianeta Serie B parlando della situazione dei giovani nel Napoli

Diego Armando Maradona Jr è intervenuto ai microfoni di Pianeta Serie B parlando della situazione dei giovani nel Napoli: "Io onestamente se devo vedere giocare Cajuste, preferisco veder giocare un giocatore del nostro vivaio. Prima di tutto il fatto che Tutino stia facendo bene e stia innalzando il livello testimonia solo quanto sia triste che il Napoli non guardi ai propri giovani. Mi viene in mente Tutino, mi viene in mente Ambrosino, che è un giocatore molto interessante.

Restando su Tutino, è un giocatore che è maturato molto, lo conosco da quando era ragazzo, lo conosco anche personalmente. È un ragazzo che col tempo ha imparato ad essere un professionista, con il tempo ha imparato a lavorare sul suo modo di giocare e sul suo fisico. E sono felice che abbia ottenuto questi risultati, perché i meno attenti dimenticano che Tutino ha giocato a Parma e ha fatto la differenza, ha giocato in piazze importanti. Quindi io sono strafelice per lui, ma allo stesso tempo mi viene un po' di tristezza perché mi rendo conto che i giovani qui a Napoli non vengono visti con un occhio obiettivo. Io onestamente se devo vedere giocare Cajuste, preferisco veder giocare un giovane del nostro vivaio".