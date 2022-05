Maradona, l'amico-manager: “Statuina di Diego un progetto partito nel 2018”

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Il ‘Bello del Calcio’ su Canale 8

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Il ‘Bello del Calcio’ su Canale 8 per parlare della cerimonia in onore del Pibe de Oro che si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo: “La cerimonia di Palazzo San Giacomo? Sono immagini di un progetto partito nel 2018, che aveva come scopo la realizzazione di 500 pezzi del piedi sinistra di Maradona. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di omaggiare una copia al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Poche persone al mondo avranno la possibilità di ottenerne una”.