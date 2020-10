Maradona: "Messi-Barça? Neanch'io ho voluto lasciare Napoli sbattendo la porta"

Per i suoi 60 anni, Diego Armando Maradona ha concesso un'intervista al Clarin. Sul caso Messi-Barcellona: "Sapevo che sarebbe finita male e pensavo che Leo se ne sarebbe andato. È successo anche a me. Il Barcellona non è un club facile, lui è lì da molti anni e non è stato trattato come si meritava. A loro ha dato tutto, li ha portati in cima e un giorno in cui voleva cambiare aria gli hanno detto di no. Andarsene sbattendo la porta non è facile, c'è un contratto, un club molto grande, persone che ti vogliono bene. Io al Napoli non l'ho fatto".