Maradona torna a parlare della droga: "Fu Dalma a tirarmi fuori, ricordo il coma..."

Diego Armando Maradona torna a parlare del suo passato. E, inevitabilmente, della droga e di tutte le conseguenze che sono venute dietro. Lo fa a TyC Sports in una lunga intervista della quale è stata pubblicata un'anticipazione: "La donna più bella dell'Argentina è Rocio, la mia donna. Quando ho toccato il fondo? Quando sono stato in coma. Mi ricordo che vedevo tutto nero, avevo dei ganci, allungavo la mano ma non potevo uscire. Ed ero ancora in coma. Fuori dalla droga mi ci ha tirato Dalma, mia figlia".