Podcast Marangon presenta Roma-Napoli: "Conte col vantaggio delle coppe, ma gara aperta"

L'ex calciatore Luciano Marangon è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, playoff con il Porto:

"Le squadre portoghesi sono sempre state ostiche per tutte, sarà una bella sfida ma la Roma deve continuare con questa convinzione, da quando c'è Ranieri, per scalare i vertici. Ha ritrovato fiducia e una rosa importante, è stato bravo Ranieri a dare il massimo del loro valore".

Roma-Napoli, che sfida vede?

"E' aperta a qualsiasi tipo di risultato. Il Napoli ha solo questa competizione, è concentratissimo e non ha come la Roma da pensare alle coppe. Un minimo di vantaggio ce l'ha il Napoli, ma entrambe hanno ritrovato la condizione migliore, sarà una bella partita. Sono due squadre che danno il meglio quando il gioco di squadra funziona, non dipendono da un singolo".

Roma, come mai ora Dybala è un altro giocatore?

"E' uno che se sta bene fisicamente è un ottimo giocatore. Ha dei cali ogni tanto, mentali, fisici. Il cambiamento è dovuto al fatto che non ha problemi fisici, voci di mercato, ha trovato la fiducia del tecnico, l'ambiente lo ama, e per uno col suo carattere è importantissimo".

Esclude la permanenza in panchina di Ranieri?

"Resta come dirigente, quindi un ruolo ancora più importante. Sarà quello che farà il mercato. Un ruolo così con al suo fianco un allenatore bravo e forte potrebbe essere interessante. Lo ha detto lui poi che è l'ultimo anno da allenatore".