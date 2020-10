Marchegiani a Sky: "Partita straordinaria del Napoli, ma l'Atalanta ha fatto male"

Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato di Napoli-Atalanta: “Gattuso ha proprio preparato bene la partita, non solo ha chiuso le fasce non permettendo ai giocatori dell’Atalanta di attaccare, ma li ha attaccati lui con sovrapposizioni continue. Credo che Gosens abbia fatto la peggior partita da un anno a questa parte, proprio perché il Napoli lo ha messo in grandissima difficoltà. L’Atalanta ha avuto troppo poco tempo per preparare la partita, anche certe scelte di Gasperini, De Paoli sulla fascia e Ilicic titolare, sono state discutibili. L’Atalanta ha avuto problemi non solo difensivi, ma anche di impostazione, non è mai riuscita a fare una giocata in verticale. Il Napoli ha fatto una partita straordinaria e l’Atalanta ha fatto male non solo per la grande prestazione degli azzurri ma anche perché non è riuscita ad esprimere quello che solitamente produce”.