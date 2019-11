Marchegiani a Sky: "Gli azzurri si sono fatti male da soli. Manca un finalizzatore e un regista... "

L'ex giocatore della Lazio, Luca Marchegiani ha detto la sua negli studi di Sky in merito alla prestazione del Napoli contro il Milan: "Nessuna delle due squadre ha dato 'impressione di essere guarita. Il Milan è partito meglio mentre il Napoli ha finito assediando i rossoneri. Gli azzurri non hanno un finalizzatore, manca un regista che si assuma delle responsabilità in mezzo al campo

Allan? Mi è piaciuto ma non è lui quel tipo di giocatore che serve a Napoli

Situazione psicologica che influisce? I giocatori del Napoli si sono fatti male da soli non andando in ritiro, ora non è facile gestire questa situazione. Si è creata una frattura tra società e giocatori.



Ibra? Serve più al Milan che al Napoli".