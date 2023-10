Marchegiani: “Il Real vive un cambio generazionale, ecco cosa deve sfruttare il Napoli”

Nel corso di 'Sky Calcio Club' l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato della sfida in Champions League tra Napoli e Real Madrid.

"E' sempre il solito Real ma sta vivendo un momento di cambio generazionale. Hanno questo centravanti che prova a sostituire Benzema come posizione in campo, Joselu. Bellingham è stato super decisivo in questo inizio stagione, ma ieri Ancelotti l'ha fatto giocare nei tre di centrocampo. E' rientrato Vinicius, Tchouameni è un altro dei giovani forti. La cosa che entusiasma del Real è che ha avuto il centrocampo più forte d'Europa per anni e ora li sta portando all'esaurimento ed ha preso i migliori giovani che ci sono.

Il Real dietro ha qualche problema. Ha il portiere che è fortissimo infortunato, Kepa non è dello stesso livello. Militao e Alaba anche sono infortunato, il Napoli deve sfruttare queste assenze”.