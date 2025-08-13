Marchegiani lancia il Milan: "Senza coppe può fare come il Napoli!"

L'ex portiere della Lazio ed oggi opinionista Sky, Luca Marchegiani, ha rilasciato una intervista al Quotidiano Sportivo nel corso della quale ha analizzato alcune situazioni legate alle squadre di Serie A: "Se Milan senza coppe può essere il nuovo Napoli? Sì, il paragone ci sta. Poi ha preso un allenatore che sa come si vince, e come il Napoli un anno fa, è reduce da una stagione in cui ha reso al di sotto del proprio potenziale. Quindi anche i giocatori che già c’erano possono dare di più. Poi c’è Tare, che è uomo di campo, esperto e con personalità, una figura che un po’ era mancata nel raccordo tra società e campo".

In prima fila per lo Scudetto però ci rimane il Napoli di Conte: "Penso di sì, per due motivi: perché non credo che lo scudetto sia stato un miracolo, come a volte viene raccontato. E perché ha preso rinforzi mirati per poter reggere su due fronti, anche se forse dei nuovi il solo De Bruyne sarà tra i titolari". Poi sulla Juventus: "Adesso non è valutabile, è ancora da completare, anche se David è un ottimo attaccante. Ci sono ancora troppe incognite sia in entrata che in uscita. Non ha bisogno di stravolgere l’organico, solo di mettere dentro della sostanza".