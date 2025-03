Marchegiani: "Neres l'uomo in più di Conte anche senza strafare. Per tre motivi"

vedi letture

Luca Marchegiani al Club, nel salotto di Sky Sport, parla dei singoli dopo la vittoria del Napoli sul Milan ed esalta Neres, rientrato dopo oltre un mese di assenza per infortunio: "Neres per me è l'uomo in più . E non perché abbia fatto chissà cosa, ma dà la possibilità a Politano di fare lo stesso ruolo ma con compiti diversi senza fare il quinto, poi salta l'uomo, dà imprevedibilità, permette a Lukaku di ricevere palle differenti. E con Neres gli interni di centrocampo arrivano di più in area".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.