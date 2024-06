Marchetti bacchetta il Napoli: "Quante volte abbiamo parlato del rinnovo di Kvara?"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:





Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Che impressione hai avuto dell’Italia e delle altre big fino a questo punto?

“Sono stati rispettati i pronostici, le squadre più in vista hanno fatto bene. Bellingham ha segnato, Mbappé ha inciso, abbiamo visto una Spagna più verticale e devo dire che vedendo l’Italia ho visto una squadra che già si comporta da squadra. Spalletti è riuscito a mettere degli elementi da club, sfruttando le caratteristiche di alcuni giocatori come Calafiori, Dimarco e Chiesa. Ho visto una sana rabbia, la voglia di non disunirsi dopo il vantaggio dell’Albania che ha portato a un grande primo tempo. Contrariamente a quanto ho letto non trovo ci sia stato un insufficiente, faccio fatica a trovare qualcuno che ha fatto male ad eccezione dell’errore del gol. A me è piaciuto Frattesi, Chiesa ha fatto bene, Scamacca ha fatto un grande lavoro e l’ho visto coinvolto. Faccio fatica a trovare qualcuno sottotono”.

Come si sta evolvendo la situazione Kvaratskhelia in casa Napoli?

“La situazione è complicata e la chiarezza non c’è. Questa è una spina in più che si aggiunge alla situazione Di Lorenzo e a quella di Osimhen. Non bisogna demonizzare nessuno e nessuno è un santo, ma che Kvaratskhelia potesse essere un problema lo si sapeva. Quante volte abbiamo parlato del rinnovo di Kvara? Senza prendere le difese di nessuno ma analizzando i fatti, Kvaratskhelia arriva a Napoli e dimostra di essere un giocatore fuori categoria, aiuta il Napoli a vincere lo Scudetto ed è la sorpresa più impressionante del nostro campionato dai tempi di Kakà. Io capisco una società che vuole difendere il contratto che ha fatto firmare al giocatore, ma se quel contratto non viene rinnovato è normale che si crei del malcontento e questo ti rende più aggredibile sul mercato. È legittima la richiesta di rinnovo di Kvaratskhelia ed è legittima la posizione del Napoli che dice di avere ancora tre anni di contratto e di voler rinnovare alle sue condizioni. La proprietà poi ha messo sul mercato Di Lorenzo, questo non lo diciamo noi. Conte poi lo ha voluto blindare, adesso si sta cercando di riallacciare i rapporti con Kvaratskhelia, ma la situazione ambientale con Di Lorenzo è complessa. Come si risolve? Non lo so, ci vuole tanta diplomazia, tanta pazienza e con la consapevolezza di aver commesso degli errori. Di Lorenzo adesso va lasciato in pace in Germania, deve pensare all’Europeo e poi si farà un punto ad Europeo finito. Per Conte però Di Lorenzo e Kvaratskhelia sono imprescindibili”.