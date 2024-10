Podcast Marchetti: "Conte deve lavorare più di Inzaghi, ricordate l'ultimo Napoli?"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti.

Il Napoli sta entrando in un momento fondamentale della stagione?

“Abbiamo sempre detto che il campionato lo vinci con le piccole. Battendo il Lecce guadagnerebbe punti almeno su un’inseguitrice visto che c’è Inter-Juve. Per Conte è un bene avere una settimana piena di lavoro, ma deve fare molto più lavoro Conte rispetto a Inzaghi vista la passata stagione del Napoli. L’Inter ha avuto solo due acquisti dal mercato, il Napoli ha cambiato buona parte della rosa. Il lavoro di Conte non è solo tattico, ma deve riprendere quella cultura del lavoro che a Napoli c’era con Sarri prima e Spalletti poi. Il Napoli lo scorso anno ha mollato, quella squadra non può arrivare decima”.