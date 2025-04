Marchetti: "Inter, la fatica inizia a farsi sentire. Ma ora non può fermarsi"

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha commentato l'uscita dell'Inter dalla Coppa Italia dopo il ko nel derby: "Un’Inter che non esce ridimensionata ma sconfitta. Il peso delle partite si fa sentire, forse si è fatta sentire anche la sconfitta subita a Bologna all’ultimo minuto. Ora i nerazzurri non avranno neanche il tempo di smaltire questa doppia delusione perché le prossime partita (come peraltro era il derby) non si possono sbagliare. In campionato arriva la Roma ed è obbligatorio tornare alla vittoria per mantenere il primo posto. Poi c’è la semifinale di Champions contro il Barcellona, partita ancora più complicata, in un momento in cui la difesa sembra meno impenetrabile del solito.

Quest’anno l’Inter non solo non è riuscita a vincere neanche un derby (su 5, di cui uno è costato la Supercoppa), ma non riesce ad avere la meglio negli scontri diretti, in generale (in Italia ovvio). Come se nelle partite decisive mancasse qualcosa: soprattutto per “colpa” della tenuta difensiva. Ora, fino a fine stagione, di scontri diretti (con squadre di alto profilo) ce ne sono almeno due in campionato e almeno due in Champions League, con la speranza di farne tre. La concentrazione e i dettagli faranno la differenza.

L’Inter non è scoppiata, è stata in partita fino alla fine. Ma non ce l’ha fatta a recuperare. Non c’è tempo per recuperare brillantezza, si gioca sempre. Deve solo aggrapparsi alla convinzione e alla concentrazione. Alle virtù che ha dimostrato di avere in questo periodo lungo 4 anni. La possibilità di fare il triplete è svanita, ma questo non può mettere in discussione una stagione di alto livello. Che può diventare, ancora, bellissima. O addirittura straordinaria".