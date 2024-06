Podcast Marchetti: “Lukaku-Milan prende quota. Di Lorenzo? Si decide dopo l’Europeo”

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Oggi è il Conte day. Quale può essere il regalo di De Laurentiis a Conte?

“Un difensore è arrivato: Rafa Marin. Non è l’unico che arriverà ma Manna non si è presentato a mani vuote. Bisogna ancora capire la situazione di Di Lorenzo. Ieri comunque l’incontro con Giuffredi è servito a blindare Folorunsho. Per il capitano azzurro bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. Io non credo al fatto che non abbiano parlato di lui ma penso che comunque non si può arrivare a una situazione definitiva senza la presenza del giocatore. Io posso pensare che l’agente possa portare la visione del calciatore ma per trovare la soluzione definitiva deve arrivare con il giocatore. La mia sensazione è che non sia stato un incontro definitivo".

Sulla situazione di Kvaratskhelia?

“In maniera molto trasparente e molto limpida: il rinnovo di Kvaratskhelia è una condizione necessaria per continuare il rapporto con lui ma non so se sarà sufficiente. È vero che il giocatore ha firmato un contratto ed era contento quando lo ha fatto perché poteva mettersi in mostra in un grande campionato. La legittimità di chiedere un aumento c’è ma va anche detto che il contratto c’è. Un giocatore come lui, attenzionato da tanti club, può risultare più aggredibile. Ti faccio un esempio: Calhanoglu è stato cercato dal Bayern Monaco e lui stesso ha detto di voler restare due giorni dopo. Anche l’umore del giocatore ha un peso nelle varie trattative”.

Conte ne potrebbe parlare oggi?

“Penso di sì anche perché gli verrà chiesto. Per me diranno che li vuole tenere tutti e due perché per lui non sono in dubbio”.

Su Buongiorno?

“Credo che per lui bisognerà aspettare la fine dell’Europeo. Cairo non ha intenzione di venderlo. Lo ha definito incedibile ma si sa che quando si dice così è per far capire che ci vogliono tanti soldi. Io penso che il giocatore a fronte della possibilità di andare a Napoli potrebbe aprire al dialogo. Bisogna anche pensare che da un lato c’è una società molto sana e con la possibilità di investire sui cartellini, dall’altra una che fa del trading un uto importante”.

Lukaku-Milan?

“Lukaku ha preso quota nel Milan. È una storia vecchia perché se ci si pensa anche lo scorso anno si parlava di lui in rossonero in questo periodo e in quel momento si cominciò a innervosire l’Inter. Se io devo valutare il mercato dei rossoneri con i principi che loro stessi hanno messo il belga sarebbe una grande eccezione. È chiaro, però, che con giocatori di questo tipo, come Giroud, il Milan ha creato le sue fortune. Per me è una situazione da tenere molto d’occhio anche perché la situazione di Zikrzee è in totale stallo”.

Su Kean alla Fiorentina?

“Kean è un’opportunità perché è a scadenza di contratto e non rientra nei piani della Juventus. Con lui si farà una scommessa. A livello tecnico non si può discutere perché è stato uno dei più precoci del nostro campionato. Da un punto di vista caratteriale può venire qualche caratteriale. Lui è ancora giovane e, se capissse che ‘è bisogno di un lavoro costante, sarebbe un grande colpo”.