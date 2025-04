Marchetti: "Ormai l'Inter è una realtà europea. E col Napoli chissà come finisce"

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti nel suo editoriale per Tmw ha parlato della lotta scudetto e ha commentato la recente qualificazione dell'Inter in semifinale di Champions League.

"Ora l’Inter è una realtà europea. E glielo riconoscono i risultati e soprattutto la continuità. Questa squadra, sotto la guida di Inzaghi, dopo aver vinto un campionato con Conte è arrivata seconda e terza, e poi ne ha vinto un altro. Quest’anno è ancora lassù a duellare con il Napoli e chissà cosa succederà.

In questi 4 anni l’Inter è ulteriormente crescita: ha sfruttato l’onda lunga e ha costruito una mentalità (oltre che una squadra) vincente. Ha costruito una mentalità europea. Ora l’Inter se non gioca tutte le partite della stagione significa che mancherà soltanto le finali. E sin dall’inizio non ha voluto scegliere. E’ questa la chiave. Ovviamente data dalla profondità della rosa, ma soprattutto dal lavoro e dall’abnegazione che ci hanno messo tutti i giorni tutti i giocatori e Inzaghi e il suo staff".