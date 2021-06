Marchisio elogia Insigne: È cresciuto tantissimo non solo nelle giocate ma anche caratterialmente"

Claudio Marchisio ospite negli studi di Rai Sport si è soffermato su alcuni singoli della formazione azzurra partendo da Lorenzo Insigne: “È cresciuto tantissimo caratterialmente, non solo nelle giocate, ma anche all'interno dello spogliatoio. Questo vale lo stesso anche per Berardi che ha avuto un percorso di crescita importante dopo alcuni alti e bassi in passato. - conclude l'ex centrocampista della Juventus - Chiellini-Bonucci? Sono un grande muro, anche se Giorgio arriva da un infortunio importante. Hanno una grandissima esperienza, sono una coppia di grande livello anche se possono andare in difficoltà se il centrocampo non farà abbastanza da filtro e gli darà l'adeguata copertura”.