Marcolin: "Benevento spregiudicato, ci sono i presupposti per una gara ricca di gol..."

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico per Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Benevento-Napoli ricca di gol? I presupposti dicono si, se analizzi il Benevento è una squadra molto aperta, Inzaghi col Bologna aveva una squadra compatta, mentre a Benevento affronta le avversarie in maniera spregiudicata, è ovvio che la qualità degli avversari superiori. AZ? Quando vinci una partita in quel modo (contro l'Atalanta, ndr), pensi di aver fatto il tuo ed essere forte, questo non è pari all'umiltà che serviva. Il Napoli contro l'AZ ha avuto una testa normale, non come contro l'Atalanta".