Marcolin: “E’ stata certificata una cosa a prescindere da quale allenatore arriverà a Napoli”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora opinionista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Per me il fulmine a ciel sereno del rapporto tra Spalletti e De Laurentiis è stata la Pec. Spalletti si aspettava un dialogo. Non è una novità che De Laurentiis possa avere un rapporto strano con gli allenatori. Spalletti non ha ricevuto una gratificazione da De Laurentiis per lo straordinario lavoro fatto. Oggi è stato certificato il fatto che De Laurentiis decide a prescindere da quale allenatore arriverà a Napoli”.