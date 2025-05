Marcolin esalta l'affare-De Bruyne: "Un colpo alla Cristiano Ronaldo! Chi l'avrebbe detto?"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La vittoria del campionato fa capire che il Napoli deve fare due squadre, poi mi sembra le idee siano chiare sui profili su cui intervenire. Secondo me il reparto offensivo è quello che dev’essere ritoccato. Il Napoli ha un tesoretto per prendere giocatori forti. Lookman è un giocatore fantastico, ti cambia le partite e farebbe fare un salto di qualità al Napoli.

De Bruyne? E’ l’acquisto degli acquisti, è un colpo alla Cristiano Ronaldo. Nessuno avrebbe mai accostato De Bruyne al Napoli, sembrava un giocatore fuori portata. Nel momento in cui firmerà per il Napoli le altre ci rimangono perchè De Bruyne è di un livello molto, ma molto alto. Il suo arrivo sarebbe anche un segnale da mandare ai calciatori del Napoli che potrebbero ripensarci riguardo una possibile partenza”.